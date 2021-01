Marché du travail – Le recrutement en ligne n’exclut pas la discrimination Une vaste étude zurichoise démontre qu’à l’embauche, l’origine des candidats est plus ou moins pénalisante selon le moment de la journée.

Selon cette étude, les femmes sont davantage discriminées dans les professions majoritairement masculines. Elles sont contactées 7% moins souvent pour un entretien (Photo d’illustration). Keystone

Des chercheurs zurichois ont étudié la discrimination à l’embauche grâce aux données d’une plateforme d’emploi en ligne. Ils montrent que l’origine des candidats est plus ou moins pénalisante selon le moment de la journée et que le genre l’est pour certains emplois.

Daniel Kopp et Michael Siegenthaler, économistes au Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF de Zurich, et leur collègue Dominik Hangartner, politologue, ont analysé quels candidats étaient retenus pour un entretien d’embauche et la manière dont les personnes chargées du recrutement les sélectionnaient.

Selon ces travaux publiés dans la revue Nature, les personnes d’origine étrangère étaient contactées en moyenne 6,5% moins souvent que les Suisses.

Difficultés à s’affranchir du genre

«Une pénalité particulièrement marquée chez les personnes originaires des Balkans, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, qui doivent déjà particulièrement lutter contre les préjugés au quotidien», relève Daniel Kopp, cité mercredi dans un communiqué du Fonds national suisse (FNS).

Les chercheurs ont aussi pu montrer que l’origine étrangère est davantage pénalisante en fin de matinée et en fin de journée, lorsque les recruteurs consacrent moins de temps à évaluer chaque CV. Un comportement qui renforce l’hypothèse d’une discrimination inconsciente.

Tous emplois confondus, l’étude ne fait pas ressortir de discrimination liée au genre, mais ce résultat général masque une grande hétérogénéité. Les femmes sont davantage discriminées dans les professions majoritairement masculines (elles sont contactées 7% moins souvent pour un entretien) et les hommes dans les professions majoritairement féminines (ils sont contactés 13% moins souvent).

Pour le scientifique, ces résultats montrent que certaines personnes chargées du recrutement ont du mal à s’affranchir des rôles de genre traditionnels.

Trois millions de cas réels

Pour calculer la discrimination à l’embauche, les chercheurs ont analysé plus de trois millions de cas en seulement dix mois. Ils n’ont pas procédé de la manière classique controversée, en envoyant des CV fictifs aux recruteurs.

Grâce à la collaboration du Secrétariat d’Etat à l’économie, ils ont eu accès aux données anonymisées de la plateforme web d’emploi Job-Room, une des plus grandes en Suisse, et ont pu observer la sélection de candidats réels.

«La quantité de données à disposition nous a permis d’étudier les préférences des recruteurs par rapport à de nombreuses caractéristiques des candidats et pour différentes professions, là où les méthodes habituelles sont bien plus limitées», explique Daniel Kopp.

Tous les actifs à la recherche d’un emploi en Suisse ne sont pas forcément représentés dans cette étude – les cadres y sont par exemple sous-représentés. Les résultats permettent toutefois de formuler des recommandations pour favoriser l’égalité des chances sur les plateformes web d’emploi.

L’expérience et les compétences des candidats pourraient par exemple être davantage mises en avant que leur genre ou leur origine, qui ne disent rien des performances professionnelles, conclut le FNS.

ATS