Épidémie et mesures à l’école – Le rebond du Covid chez les jeunes invite à la prudence Les enfants et les ados sont désormais parmi les plus touchés par le virus. Pourtant, les pédiatres vaudois appellent à leur lâcher la bride. Le moment serait mal choisi. Chloé Din

Un jeune Zurichois attend dans un centre de vaccination à Zurich, le 26 juin dernier, en compagnie de sa mère et de sa petite sœur. Keystone

Cette semaine, le Groupement des pédiatres vaudois a publié un plaidoyer pour lever l’ensemble des mesures anti-Covid appliquées à l’école. Un appel qui tranche avec la prudence affichée, en Suisse et à l’étranger, par certains spécialistes et autorités. Le Canton de Vaud a en effet décidé de prolonger le port du masque dans les écoles ces trois prochaines semaines.

La maison ne brûle pas

Les statistiques le montrent: les enfants et adolescents sont actuellement de plus en plus nombreux à contracter le Covid, avec des taux d’infection qui dépassent ceux des adultes.