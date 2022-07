Ville de Genève – Le réaménagement continuellement reporté des bords du Rhône Les écologistes veulent définir une «image directrice» afin de créer une continuité entre Bel-Air et la Jonction. L’an dernier, un texte du PLR prônait un réaménagement du sentier des Saules. Théo Allegrezza

Le barrage du Seujet et les bords du Rhône. LUCIEN FORTUNATI

Exploiter, enfin, le potentiel des bords du Rhône. C’est l’objectif d’un texte déposé avant la pause estivale par le conseiller municipal Vincent Milliard. Sa motion se concentre sur la zone entre Bel-Air et le pont Sous-Terre: le quai Turrettini, le quai du Seujet, ainsi que, de l’autre côté, le quai de la Poste, le Bâtiment des Forces Motrices et la rue de la Coulouvrenière. «Un no man’s land», regrette l’écologiste.