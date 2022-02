Football – Le Real avait Courtois, mais le PSG a Mbappé Auteur du 1-0 en toute fin de match, le buteur français fait oublier la prestation presque totale du gardien belge. Valentin Schnorhk

Kylian Mbappé a offert la victoire à Paris dans les ultimes secondes. AFP

Tout cela allait bien finir par rentrer. À force d’assiéger le Real Madrid, à force de mettre Kylian Mbappé en verve, le Paris Saint-Germain a pris un certain ascendant dans le 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. C’est son but à la 94e minute qui a permis au PSG de faire plier le club espagnol.

Pourtant, le Real Madrid a longtemps cru rester en vie grâce à son gardien Thibaud Courtois. Avant l’exploit de Mbappé en bout de rencontre, le Belge avait été le grand homme de ce match aller. Les Espagnols tenaient le 0-0 à bout de bras, grâce à leur portier. Mais voilà, la lumière est venue d’un champion du monde.

Et non pas de Lionel Messi. Parce que Courtois lui avait refusé un penalty à l’heure de jeu. Mais le PSG a mérité son succès. Il a enfin semblé trouver la lumière, après un début de saison parfois médiocre. Le club de la capitale française a été impliqué comme rarement, passant la plus grande partie de la rencontre dans le camp espagnol, à assiéger le but adverse.

Et côté Real? Pas grand-chose offensivement, mais une prestation défensive compacte qui lui permet d’envisager le match retour avec encore de l’espoir. Mais il faudra faire plus que de se reposer sur leur ange gardien.

Manchester City déroule Afficher plus Dans l’autre match de la soirée, Manchester City n’a fait qu’une seule bouchée du Sporting CP. Les Anglais, finalistes de la dernière édition, ont déroulé, en s’imposant 5-0 (doublé de Bernardo Silva et des buts de Mahrez, Foden et Sterling). Ils menaient déjà de quatre buts à la pause.

