Cinquième vague en Espagne – Le ras-le-bol des jeunes, boucs émissaires du variant Delta Les moins de 30 ans sont accusés de propager le virus, mais ils n’ont pas accès au vaccin. Face à la hausse des contagions, le gouvernement leur ouvre enfin la porte à la vaccination. Cécile Thibaud, Madrid

Scène de vie nocturne à Barcelone, le 4 juillet 2021. Alors que la Catalogne est durement touchée par la remontée en flèche des contaminations, les jeunes sont pointés du doigt pour leurs excès. KEYSTONE

«On est les derniers! Combien de temps va-t-on attendre encore pour pouvoir se faire vacciner? J’en ai marre qu’on me dise «Fais attention» à chaque fois que je sors avec des amis», proteste Rocío, 21 ans, étudiante en droit à Madrid. «Tant que ma grand-mère, mes oncles ou mes parents étaient potentiellement en danger, d’accord. Mais maintenant que les plus fragiles ont été vaccinés, on ne va pas nous reprocher de recommencer à vivre, non?» demande aussi Lucia, 20 ans, étudiante en ingénierie du design.

