Suisse – Le rapport litigieux sur la marine pourra être publié La crise du fret maritime avait fait perdre des dizaines de millions à la Confédération. Un obstacle avait empêché la publication du rapport d’enquête sur ces pertes. Le Tribunal fédéral a tranché.

Le rapport litigieux a été rédigé en 2017 à la suite de l’enquête administrative menée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) sur ordre de Johann Schneider-Ammann. Keystone/archive

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’ancienne déléguée du Conseil fédéral à l’approvisionnement économique du pays. Un obstacle à la publication du rapport d’enquête sur les cautionnements accordés aux armateurs suisses est ainsi levé. La crise du fret maritime a entraîné 215 millions de francs de pertes pour la Confédération.

Le rapport litigieux a été rédigé en 2017 à la suite de l’enquête administrative menée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) sur ordre de Johann Schneider-Ammann. Ce dernier dirigeait alors le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

La déléguée est remontée jusqu’au Tribunal fédéral pour empêcher la publication du rapport dans sa version définitive. Elle jugeait que le caviardage de ses données personnelles ordonné par le Tribunal administratif fédéral était insuffisant et que toutes les indications permettant de l’identifier devaient être aussi retirées du document.

Ample satisfaction

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral met un terme à cette saga administrative et judiciaire. Il rappelle que la recourante a déjà obtenu ample satisfaction lorsque l’instance précédente a ordonné que ses données personnelles, qui étaient mentionnées en violation de la loi, soient retirées du rapport et détruites.

Si, en revanche, toutes les indications permettant de l’identifier étaient également détruites, cela reviendrait à empêcher l’aboutissement de l’enquête administrative, constate la 1ère Cour de droit public.

Cette enquête porte sur la période durant laquelle la recourante était déléguée à l’approvisionnement économique. Un fait qui est de notoriété publique et qui peut être établi sans consultation du rapport, ajoutent les juges de Mon Repos.

Après le retrait des données personnelles, la recourante ne sera plus personnellement importunée. Ses intérêts sont ainsi suffisamment pris en compte et ils ne permettent plus de refuser la communication du rapport à des tiers, conclut la Haute Cour.

Pertes massives

En mai 2016, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann avait confié une enquête administrative au CDF. Celui-ci devait examiner les conditions d’octroi des cautionnements de la Confédération aux armateurs suisses et l’augmentation de ces garanties en 2008.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) était compétent pour l’octroi des cautionnements à la flotte suisse de haute mer. La crise du fret maritime a abouti au paiement par la Confédération de 215 millions de francs du fait de ces engagements.

Treize navires, qui ne pouvaient plus être exploités de manière rentable, ont dû être vendus à perte. Et le Parlement a été contraint de voter un crédit complémentaire en juin 2017. (arrêt 1C_527/2019 du 14 avril 2020)

( ATS/NXP )