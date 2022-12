Mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945. Voici des réfugiés juifs entrant en Suisse. ASL

Genève, 6 décembre

Le 30 novembre dernier a été publié sur le site de la «Tribune» l’article «Le rapport Bergier en cinq points». On ne peut revenir sur les travaux de 2002 de la Commission Bergier sans citer les recherches de l’historienne Ruth Fivaz-Silbermann qui, pendant près de vingt ans, a étudié archives et documents sur les Juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la «solution finale» (La fuite en Suisse, Éd. Calmann-Lévy, 2020).

Cet ouvrage de 1448 pages est préfacé par Serge Klarsfeld, défenseur, avec sa femme Beate, de la cause des déportés juifs en France. Ils ont consacré leur vie militante à ce que soit reconnue la Shoah. Klarsfeld écrit :

«À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs du monde entier exprimaient leur reconnaissance à la Suisse pour ne pas s’être associée au IIIe Reich et pour avoir été une terre de refuge pour de nombreux Juifs pourchassés. Un demi-siècle plus tard la Suisse était l’objet d’une réprobation universelle pour avoir refoulé des Juifs». Où se trouve la vérité, au-delà des «préjugés», terme utilisé par Serge Klarsfeld dans sa préface?

L’historienne s’en approche en démontrant que plus de 12’500 Juifs qui passaient de France en Suisse, voie d’accès pour les Juifs de France, de Belgique et des Pays-Bas, ont été accueillis en Suisse. «Près de 3000 seront refoulés et parmi eux, moins d’un tiers ont péri suite à ces refoulements». Un tiers de trop bien évidemment. L’auteure écrit: «Profondément empreint de culpabilité rétrospective face à l’horreur de la Shoah, l’argument de la responsabilité prépondérante de l’attitude suisse (responsabilité que soutient la Commission Bergier) ne résiste pas à l’analyse historique».

L’ouvrage est le premier à s’appuyer sur les archives de part et d’autre de la frontière, dossiers suisses des réfugiés, dossiers préfectoraux français, archives d’organisations d’entraide, de réseaux de la résistance juive, qui montrent que la Suisse a (aussi) été un maillon important dans le sauvetage des Juifs, même si «la ligne politique des responsables suisses a été hélas fluctuante», note l’historienne. Les articles consacrés aux 20 ans de la Commission Bergier ont passé complètement sous silence ces dernières et fondamentales recherches sur la question.

Valérie Bory

