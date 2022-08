Star américaine en tournée – Le rappeur 50 cent en concert à Genève Le célèbre rappeur américain 50 cent revient en Suisse. Après Zurich, il sera à Genève pour un concert événement en octobre. Adeline Acerbi

50 cent s’est fait mondialement connaître au début des années 2000. KEYSTONE

Connu mondialement, 50 cent est l’un des rappeurs les plus respectés de sa génération. Après un premier passage en Suisse au Hallenstadion de Zurich en juin dernier, il se produira à Genève.

Le 21 octobre, la star américaine donnera un concert événement à l’Arena. La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Son dernier concert a Zurich avait affiché complet.

50 cent a connu un succès mondial au début des années 2000. Parmi ses différents hits, on retrouve «Candy Shop», «In Da Club» ou encore «21 Questions». Son album le plus populaire, «Get Rich or Die Tryin'» s’est vendu à 15 millions d’exemplaires et a remporté neuf disques de platine rien qu’aux États-Unis.

Il a récemment fait parler de lui en se produisant durant la mi-temps du Super Bowl aux côtés d’autres grands noms du rap US comme Snoop Dog ou Mary J. Blige.

