Selon les nouvelles recommandations de vaccination contre le Covid, le rappel du vaccin n’est plus recommandé pour ce printemps et cet été, grâce à l’immunité élevée de la population et à la faible circulation du virus.

Les personnes à risques (immunosupprimées ou vulnérables) sont toutefois invitées à se faire vacciner, gratuitement et sous présentation d’une ordonnance, indique le Canton dans un communiqué. «La dernière dose ou dernière infection doit remonter à plus de six mois. En effet, la vaccination continue protège efficacement contre les formes graves du Covid-19 pour un temps donné. Pour les autres personnes, l’injection de rappel sera à leur charge, pour un prix fixé à 64 francs.

Ainsi, dès le 3 avril, le vaccin sera administré uniquement depuis le centre des HUG. «Le reste du dispositif sera mis en veille jusqu’à l’automne 2023», indique le Département de la sécurité, de la population et de la santé. Il ne sera dès lors plus possible de se faire vacciner dans les pharmacies, chez les médecins et dans les centres.

Le vaccin bivalent à ARNm Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4/5® de Moderna sera disponible au centre des HUG pour les doses de rappel, précise le Canton.

