Aviron – Le rameur Andri Struzina décroche le bronze à Munich Le Zougois de 25 ans a récolté la première médaille suisse lors des Jeux européens de Munich, dans l’épreuve du scull individuel poids léger. Ruben Steiger

Andri Struzina est très heureux d’avoir décrocher le bronze européen. E.Favre

Auteur d’un chrono de 7’31’’23, le Zougois de 25 ans a entamé sa course sur un rythme élevé et était deuxième au quart de la course. C’est à ce moment qu’Antonios Papakonstantinou a fourni son effort pour prendre la tête de la course et ne plus la lâcher. Le Grec de 23 ans s’est imposé avec deux secondes d’avances sur l’Italien de 25 ans Gabriel Soares.

L’aviron sourit à la Suisse lors des joutes européennes puisque les rameurs helvétiques y ont toujours décroché au moins une médaille depuis 2013. Au total, c’est la 143e breloque continentale dans cette discipline.



«Je suis fier d’avoir remporté la première médaille pour la Suisse. C’était mon objectif et je suis allé au bout de moi-même pour pouvoir le concrétiser», a déclaré Andri Struzina quelques minutes après sa course

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.