Infraction routière en Angleterre – Le radar confond T-shirt et plaque: une prune de 90 livres à payer Un couple de Britanniques a reçu une amende après que leur plaque d’immatriculation a été confondue avec une inscription sur un T-shirt. Nicolas Pinguely

Cette femme portant un T-shirt orné de l’inscription Knitter va déclencher un radar, censé repérer les véhicules circulant dans les lignes de bus.

La nouvelle est truculente et nous vient d’Angleterre. Une histoire improbable de T-shirt et d’amende routière. Tenez-vous bien. Un couple, Paula et David Knight, habitant Dorking, au sud de Londres, ont reçu une prune pour avoir circulé dans une ligne de bus de Bath, ville située à près de 200 kilomètres.

Le hic? En visionnant les photos censées prouver leur infraction, Paula et David ont vu une dame marchant dans la ligne de bus, portant un T-shirt «Knitter», tricoteuse en français, que l’ordinateur de la police a confondu avec la plaque d’immatriculation de leur camionnette. Sur cette dernière est écrit KN19TER, rapporte le Daily Mail, un clin d’œil au surnom du mari, «Knighter», chevalier en français.

Cela s’est arrangé

Paula et David n’auront finalement pas à payer les 90 livres d’amendes. «La personne de l’administration que j’ai contactée pour lui expliquer l’erreur commise a éclaté de rire», a précisé Paula. Personne n’avait visionné la photographie générée par ordinateur. La contravention a été annulée.

Le couple avait par ailleurs tardé à réagir. «La contravention était déjà passée de 60 à 90 livres, car nous ne l’avions pas réglée dans les trente jours», a-t-elle expliqué au «Daily Mail». Perfide Albion!

Nicolas Pinguely est journaliste à la rubrique économique depuis 2018. Spécialiste en finance, il a travaillé par le passé pour le magazine Bilan, à l'Agefi et au Temps. Il a aussi occupé différents postes dans des banques et sociétés financières, notamment dans la microfinance.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.