Mesures du bruit routier – Le radar antibruit a permis de diviser les nuisances par deux L’expérience pilote menée en juin à l’avenue Wendt a donné des résultats prometteurs. Elle se poursuit désormais à Russin. Chloé Dethurens

Le radar antibruit, testé à l’avenue Wendt lors d’une expérience pilote menée par le Canton en collaboration avec le TCS, s’est montré efficace. DR

L’appareil a siégé à l’avenue Wendt pendant un mois. Un radar antibruit, qui était testé pour la première fois en Suisse lors d’une expérience pilote menée par le Canton en collaboration avec le TCS, s’est montré efficace et a pu livrer des données fiables sur le bruit routier, selon le département du territoire. À terme, l’engin pourrait ainsi être utilisé dans d’autres rues genevoises.

Le radar a enregistré le passage de plus de 160’000 véhicules, dont 73,1% de voitures, 15,4% de moto, 8,3% de camionnettes, 1,6% de bus et 1,4% de camions. Ces données montrent, selon le Canton, que l’appareil parvient donc bel et bien à cibler l’excès de bruit routier. Selon les résultats qu’il a enregistrés, seule une petite proportion d’usagers de la route produit trop de nuisances. Ils ne seraient que 1,5%.

Cela triple pourtant durant la nuit. «C’est cette marge, en dépit de son faible chiffre, qui est malheureusement à l’origine des nuisances les plus dommageables pour les riverains», explique le Canton dans un communiqué. Si dès 40 km/h, une voiture provoque en moyenne plus de bruit qu’une moto, ce sont les deux roues qui remportent la palme des pics sonores les plus élevés, précise le Département du territoire. «À noter que les pics peuvent être extrêmement marqués: une moto mesurée durant le test a ainsi atteint le niveau de 98 dB (A) soit, en termes de puissance sonore, plus de 400 fois la valeur moyenne des véhicules mesurés!»

Utilisé dans un premier temps à but préventif, le radar a eu un effet sur les usagers de l’avenue Wendt, puisque le nombre de pics de bruit a été divisé par deux entre le début et la fin du projet pilote. «Ces progrès semblent d’ailleurs revêtir un caractère durable puisque les résultats atteints se sont maintenus alors même que l’écran d’information n’était plus enclenché», précise le communiqué de l’État.

Vu ces résultats, le radar a été installé sur une artère plus rurale de la commune de Russin.