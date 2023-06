Annonce d’UBS – Le rachat de Credit Suisse devrait être finalisé au 12 juin La banque aux trois clefs a annoncé ce lundi cette probable date de finalisation de son mariage forcé avec Credit Suisse.

UBS s’attend à une date de finalisation de son rachat de la banque aux deux voiles pour le lundi 12 juin. KEYSTONE

UBS a annoncé lundi s’attendre à finaliser d’ici le 12 juin le rachat de son ex-concurrent Credit Suisse (CS). L’opération reste toutefois tributaire de la déclaration d’enregistrement déclarée valable par l’autorité étasunienne de surveillance des marchés (SEC) et à la réalisation ou au renoncement par UBS «d’autres conditions de clôture restantes», selon les termes du communiqué.

Après la finalisation, les actions et les certificats de dépôt américains (ADS) de Credit Suisse seront décotés des places zurichoises (SIX) et new-yorkaise (NYSE). Comme indiqué lors de l’annonce de la transaction historique en mars, les actionnaires de la banque aux deux voiles recevront un titre de son homologue aux trois clés pour 22,48 actions détenues. L’échange des ADS peut quant à lui «être soumis à certains frais».

ATS

