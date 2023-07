Jeux vidéo – Le rachat d’Activision par Microsoft doit passer par les prolongations Malgré des discussions de dernière minute, les deux entreprises n’ont pu conclure leur projet de rapprochement dans les délais prévus. Prochaine date butoir: le 18 octobre. Olivier Wurlod

Dimanche dernier, avec l’accord signé entre Microsoft et Sony autour de la célèbre franchise «Call of Duty» (jeu de tir), l’un des derniers bastions contre ce rachat historique cédait. KEYSTONE

Ces derniers jours la tension fut palpable chez Microsoft. Les avocats et négociateurs du géant américain ont mis les bouchées doubles pour tenter de convaincre les dernières autorités de la concurrence réfractaires à l’acquisition de la décennie dans le domaine du jeu vidéo: celui d’Activision-Blizzard («World of Warcraft», «Diablo», «Overwatch», etc.) pour 69 milliards de dollars.

Dimanche dernier, avec l’accord signé avec son concurrent Sony autour de la célèbre franchise «Call of Duty» (jeu de tir), l’un des derniers bastions contre ce rachat historique cédait. «Même après avoir franchi la ligne d’arrivée pour l’approbation de cet accord, nous continuerons à veiller à ce que «Call of Duty» reste disponible sur plus de plateformes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant», assurait le président du groupe, Brad Smith, sur Twitter.

Trois mois de prolongation

En début de semaine, l’espoir subsistait de voir l’accord se conclure à la date butoir du 18 juillet. En vain, les autorités de la concurrence anglaises, l’ultime rempart sur la route des deux entreprises, n’ont rien lâché. Résultat, le long marathon entamé il y a un an et demi va se poursuivre encore quelques semaines, avec le risque que les deux participants n’atteignent jamais la ligne d’arrivée.

Car même si les deux entreprises ont assuré ne pas vouloir renoncer à leur projet et être prêtes à poursuivre les discussions pour obtenir les dernières approbations réglementaires nécessaires, jusqu’à la prochaine date butoir du 18 octobre, tout est possible. Cette incertitude se confirme dans l’augmentation du montant que Microsoft verserait à Activision en cas d’échec. Les 3 milliards promis initialement passeront à 3,5 milliards après le 29 août et à 4,5 milliards après le 15 septembre.

Investisseurs confiants

La relative passivité des marchés financiers à la suite de l’annonce de ces prolongations (l’action d’Activision n’a quasi pas bougé jeudi alors que les Bourses américaines plongeaient dans le rouge) montre toutefois qu’ils sont peu nombreux à envisager un revers de dernière minute. «Nous sommes optimistes quant à la réalisation de ce projet et nous sommes impatients d’apporter plus de jeux à plus de joueurs partout dans le monde», tweetait Phil Spencer, responsable des jeux chez Microsoft.

D’ici à trois mois, on devrait donc assister à l’une des plus grosses acquisitions de l’histoire. Cette dernière bat en effet de nombreux records. Le premier concerne Microsoft, étant donné que le roi du logiciel n’avait jamais dépensé autant d’argent en une seule transaction. Les 69 milliards déboursés par Microsoft brisent par ailleurs tous les plafonds de verre dans l’industrie du jeu vidéo. Le précédent record remonte à 2022, année où Take-Two Interactive s’offrait Zynga (FarmVille) pour «seulement» 12,7 milliards.

Nouveau géant du jeu vidéo

L’ampleur du rachat opéré par Microsoft est à la hauteur de ses ambitions dans le monde du jeu vidéo. Considéré depuis toujours comme un simple fabricant de console de jeux (avec la Xbox), le géant américain tente depuis plusieurs années de se construire une réputation d’éditeur.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Microsoft sort son chéquier pour renforcer son portfolio de licences phares. En 2014, il s’est offert pour 2,5 milliards de dollars le studio Mojang, l’éditeur qui se cache derrière l’incontournable «Minecraft». Et il y a deux ans, contre 7,5 milliards, il mettait également la main sur les emblématiques studios Bethesda («Fallout», «The Elder Scrolls») et Id Software («Doom», «Quake»).

«Le rachat d’Activision-Blizzard représente une superbe opportunité pour asseoir sa présence dans le domaine du «cloud gaming.» Anton Sussland, conseiller en investissement

Activision-Blizzard est donc la cerise sur un gâteau déjà bien garni, un gâteau devant lui permettre de tenir tête à l’un de ses principaux concurrents: Sony. Avec sa PS5 – largement mieux vendue que la Xbox –, le groupe japonais fait toujours autant d’ombre à Microsoft. D’ici à octobre, ce dernier pourrait faire un bond dans le classement des vendeurs de jeux vidéo en partageant la deuxième place avec son concurrent nippon.

Pour l’entreprise américaine, les enjeux pourraient même largement dépasser le seul univers du gaming. «Le rachat d’Activision-Blizzard, plutôt bon marché au vu de ses licences nombreuses et ultrapopulaires, représente une superbe opportunité pour asseoir sa présence dans le domaine du cloud gaming. À plus long terme, cela devrait lui permettre de vendre toujours plus de services liés à cette activité très lucrative qu’est le stockage de données dans le nuage», explique le conseiller en investissement Anton Sussland.

Vague de rachat

Pour autant que l’épilogue soit heureux, cette colossale acquisition pourrait également bouleverser tout l’écosystème vidéoludique mondial. D’après Brice Mari, un feu vert des autorités de régulation pourrait avoir de «sérieuses implications pour l’avenir des fusions et acquisitions dans l’industrie du jeu». Estimant attrayantes les valorisations actuelles des fabricants de jeux (Take-Two, CD Projekt, Square Enix, Ubisoft…), le portfolio manager de Synapse Invest à Genève est convaincu que des géants comme Netflix, Amazon et Google pourraient à leur tour se laisser tenter.

Olivier Wurlod est journaliste économique depuis plus de 2010. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.