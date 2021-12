Accidents en série – Le quotidien stressant des conducteurs de tram En deux jours, trois collisions se sont produites entre des trams et des véhicules privés. Il faut des nerfs d’acier pour conduire une rame en ville. Antoine Grosjean

Genève, le 2 décembre 2021. Le déraillement d’un tram à l’arrêt de Rive provoque de sérieuses perturbations au niveau des transports en commun dans le centre-ville. LUCIEN FORTUNATI

On pourrait presque parler de série noire, toutes proportions gardées. Trois accidents en deux jours, impliquant des trams et des véhicules privés – dont deux se sont produits presque au même endroit –, c’est peut-être un mauvais concours de circonstances, mais cela reflète bien le quotidien stressant des conducteurs et conductrices de tram.