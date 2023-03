Le quartier des Avanchets. LUCIEN FORTUNATI

Vernier, 22 février

Multiculturels, sources de solidarité, d'entraide et du vivre ensemble, les quartiers populaires sont

des lieux où il fait bon vivre.

Les quartiers populaires sont souvent stigmatisés à tort. Un acte d’incivilité ou un incendie accidentel prend vite une ampleur médiatique qu’il n’aurait pas eu dans un autre quartier. Facilement associés à l’insécurité et la délinquance, ces quartiers sont pourtant des lieux de vie où se côtoient le plus souvent harmonieusement familles, commerçants, acteurs sociaux, locataires, propriétaires et concierges.

Deuxième ville du canton avec près de 37’000 habitants, Vernier est riche d’une population multiculturelle de près de 150 nationalités.

Élu à Vernier et ancien président du Conseil municipal où je siège depuis 2015, j’habite la cité des Avanchets. Dans cette cité, je suis témoin quotidiennement d’un fort engagement des habitants animés par un esprit positif et un fort sentiment d’appartenance à leur quartier indépendamment de leurs origines. Les habitants et les associations organisent régulièrement des événements: fêtes de quartiers, thés dansants, repas pour les seniors, soirées de partage et d’information sur les droits des locataires, vide-greniers, «repas à 5 francs», etc.

Les divers projets des contrats de quartiers, les animations socio-éducatives et les activités des centres de loisirs contribuent particulièrement à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

J’ai pu constater la forte volonté des autorités communales pour améliorer le quotidien des habitants. Par exemple, la Ville de Vernier a mis en place et entretenu des infrastructures et des équipements publics dans chaque quartier: écoles, crèches, bibliothèques, ludothèques, terrains de foot et aires de jeux, aménagement des routes, espaces de récupération des déchets «écopoints», maisons de quartiers, parcs pour chiens, etc.

L’impulsion positive donnée par la commune s’appuie sur une consultation permanente des différentes parties prenantes. Elle assure des prestations de qualité, notamment grâce à une politique et un travail social de proximité. Des correspondants de nuit assurent la pacification et la prévention des conflits dans tous les quartiers. La politique municipale et ses programmes de soutien aux seniors sont très appréciés et me tiennent particulièrement à cœur. Je souhaite, par ces lignes, rendre hommage à toutes celles et ceux qui, au quotidien, contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des habitants des quartiers populaires.

Jean-Pierre Tombola, Conseiller municipal et candidat au Grand Conseil

