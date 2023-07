Cet été, le queer est partout. Partout dans la musique, en particulier dans la pop. C’était en juin à la Fête de la musique avec la revue genevoise Pisco Poppers. Gros succès sur la place Neuve, devant la vénérable institution lyrique du Grand Théâtre.

Au Montreux Jazz Festival aussi, le queer a pris les devants. Avec Lil Nas X, star américaine du rap. Sam Smith encore, créature haute en couleur de la scène pop anglaise et son «cabaret gay». Une fête pour les oreilles et les yeux. Doucement subversif. Si facile d’accès en fin de compte. Le queer pour tous, en quelque sorte. Sans oublier Christine and The Queens, qui jouait lui aussi dans le festival de la Riviera.

Si le terme «queer» s’est imposé récemment, quand bien même le vocable est ancien, on notera dès lors que toute l’histoire de la pop est traversée par des figures notablement dégenrées, trans ou non binaires, comme on dirait aujourd’hui.

Pur phénomène de mode? Ou véritable changement de paradigme? Les deux, bien sûr. La mode, aujourd’hui comme hier, se fait le relais des tendances fortes défendues dans les marges, là où s’inventent et s’expérimentent d’autres manières d’être. Auquel cas, l’art reste un formidable accélérateur de pensées.

Comment, dès lors, se refuser au queer? Puisque le queer est partout,depuis longtemps! Depuis au moins Little Richard, jusqu’à Elton John, David Bowie, Michael Jackson, Grace Jones, Freddie Mercury, Prince, Madonna, Klaus Nomi, Boy George, Lady Gaga… La liste est infinie. Au sommet de la pop, Leurs musiques sont partout, dans toutes les oreilles, incontournables.

