Fête de la musique – Le queer a pris ses quartiers sur la place Neuve Vendredi 23 juin, en ouverture de la manifestation genevoise, le groupe Pisco Poppers mettait toute sa fougue au service des reprises pop. Et d’autres délicatesses admirées ce soir-là. Fabrice Gottraux

Vendredi 23 juin, le groupe Pisco Poppers, à la fois cover band et revue queer, fait son show sur la place Neuve. MAGALI GIRARDIN

Vendredi dès 19 h, c’était Fête de la musique. Quand on arrive vers la place Neuve, d’abord on entend Dutronc, le flegmatique mâcheur de cigare minaudant sur «J’aime les filles». On n’a rien manqué, ce n’était qu’un disque. Devant le Café Lyrique, une banderole annonce «vente de raclettes et boissons à l’emporter». Vieux problème de grammaire.

«Who’s playing?» Sur la place, la scène a été déplacée sur la gauche du Grand Théâtre, à côté du Conservatoire. L’installation fait un peu comme un bouchon au fond de la baignoire, qui serait figurée dans ce cas par la place noire de monde. Plus question d’écouter de la musique en trempant les pieds devant la statue du général. «The times they are a-changin», a écrit Dylan. Les temps changent.

Pour faire un gros pipi

Une chorale de messieurs en t-shirts noirs interprète «Vogue» de Madonna. Sans micro, ou alors, s’il y en a un seul, on ne l’a pas vu. Il faut tendre l’oreille. L’ensemble diffuse un son très doux. Qui a dit des voix humaines qu’elles n’étaient pas le plus bel instrument du monde? Les Genevoix, voilà le nom, est un chœur gay et revendiqué comme tel.

C’est tout vu, ce vendredi soir sur la place Neuve, la Fête de la musique sera queer. Mais avant d’aller plus loin, il nous faut trouver les toilettes. On croise un monsieur avec un sceau: «Ça en fait de la queue…» Sans nul doute évoquait-il les WC publics à l’entrée des Bastions. En effet, plus la soirée va et plus la file d’attente grossit. Heureusement, le parc est vaste et ses coins sombres nombreux.

«C’est du hard rock? Ça ne nous empêche pas de boire un verre.» Comme cette dame a du bon sens, on suit la direction indiquée. Vers la Crypte, où l’association PTR fait bombance pour ses 40 ans d’âge. Et l’on traverse l’allée arborée longeant l’université comme on déambulerait sur les quais de Rimini. Et l’on croise et recroise une foule immense, bigarrée, tous horizons confondus, toutes les classes, tous les styles… Bref. Pareille balade dominicale, on en voudrait pour égayer les alentours de Calvin chaque semaine que le beau temps autorise sur la cuvette genevoise.

Sur ma droite, ce que le sens commun, c’est-à-dire la Municipalité, appelle une scène. En l’occurrence, une sorte de plateau débordant d’un camion. Ça avait l’air bien. Sinon, tous les stands, tous les bars, sont pris d’assaut. Tant pis! Ce soir, je ne mangerai pas. Quand bien même une odeur de saucisse s’en vient baigner l’atmosphère d’un parfum lourd de tentations carnées.

Vendredi 23 juin 2023, place Neuve, avec la revue queer Pisco Poppers pour la Fête de la musique. MAGALI GIRARDIN

Des choses rudes en décibels s’imposent dans la Crypte en contrebas, les imprononçables Triglöth, plus tard les vedettes anglaises Saint Agnes, seul groupe de la Fête payé au cachet – tous les autres participants sont défrayés, ce qui fait tout de même un quart du budget global de 1,27 million de francs. On s’enfuit lâchement pour retrouver la quiétude pansexuelle de la place Neuve. Car c’est clairement là qu’il fallait aller vendredi.

Avec Pisco Poppers, treize créatures pailletées jettent la pagaille sous l’œil de Dufour, le seul à ne s’être pas échauffé ce soir-là.

Le cover band Pisco Poppers dans son grand œuvre. Gorge Michael et Phéline Phion à la manœuvre. Dans le public, les hommes se tiennent la main, les femmes s’embrassent, la foule est belle et le groupe chante «Etienne» de Guesh Patti, «Immaterial» de Sophie, «Pourvu qu’elle soit douce» de Mylène Farmer, «Smalltown Boy» de Bronski Beat…

Combien de personnes sur scène? Chanteurs, chanteuses, lesbiennes, gay, bi, trans, non-binaire… L’arc-en-ciel dans toute sa magnificence. Avec Luigi The Submissive Macho, Cher Cuterie, Zizi Jemmerde, Vodka Sans Plomb 95, Bikini de la Rocha, liste non exhaustive. Avec l’orchestre, synthés à foison, batterie au métronome. Au total, environ treize créatures pailletées jetant la pagaille sous l’œil de Dufour, le seul à ne s’être pas échauffé ce soir-là. Formidables Pisco Poppers, que les fans transis retrouveront encore lors de la BIG, à la Perle du Lac le 8 juillet.

Pisco Poppers sur scène vendredi 23 juin à la Fête de la musique. MAGALI GIRARDIN

