Musique classique – Le Quatuor Sine Nomine célèbre les 250 ans de Beethoven La formation va jouer l’intégrale des 16 quatuors à cordes du compositeur né en 1770 dans quatre églises près de Lausanne de fin août à fin novembre.

Le quatuor jouera Beethoven dans quatre églises de la région lausannoise (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Pour célébrer les 250 ans de la naissance de Beethoven (1770-1827), le Quatuor Sine Nomine va jouer l’intégrale des 16 quatuors à cordes du compositeur. De fin août à fin novembre, rendez-vous est donné à l’Abbaye de Montheron, au Temple de Chailly, à l’église Saint-Laurent puis à l’église de Saint-Sulpice.

Pour les quatre musiciens de Sine Nomine – Patrick Genet et François Gottraux au violon, Hans Egidi à l’alto et Marc Jaermann au violoncelle -, les seize quatuors à cordes de Beethoven occupent «une place privilégiée et unique». Ils constituent le centre de leur travail, et ceci depuis 40 ans, écrivent-ils dans un communiqué.

Le 250e anniversaire de la naissance du compositeur allemand leur donne l’occasion de réaliser un «vieux rêve»: jouer l’intégrale de ces quatuors dans un temps relativement réduit. Pour Beethoven, ces pièces constituent un champ d’expérimentation. Elles sont le miroir de son évolution artistique.

Les concerts se tiendront chaque dernier jeudi et vendredi du mois. L’entrée est libre, avec collecte à la sortie. Coronavirus oblige, les places sont limitées et les inscriptions recommandées sur le site internet du Quatuor Sine Nomine.

ATS/NXP