Immersion à Nyon – Le quartier populaire de la Levratte sait prendre soin des exilés Le complexe locatif nyonnais né dans les années 60 est resté très cosmopolite. Le foyer de l’EVAM y passe inaperçu. Raphaël Ebinger

Les espaces verts et les installations de jeu pour les enfants sont nombreux dans le quartier et attirent de nombreuses familles, même au cœur de l’été. CELLA FLORIAN/24HEURES

«À la Levratte, tout le monde se connaît et se salue. On peut laisser ses enfants jouer sans crainte. Quand les miens jouaient dehors et qui leur arrivaient quelque chose, mes voisins savaient que c’étaient les miens et me les ramenaient en cas de besoin.» En bas des immeubles, Sabina Derivaz s’occupe désormais de la progéniture des autres. Cette maman de jour passe ses après-midi au pied des grands immeubles bruns du quartier populaire nyonnais, avec une de ses collègues pendant que ses protégés s’amusent dans le grand parc engazonné.