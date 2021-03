Diplomatie – Le Quartet plaide pour des «négociations significatives» entre Israël et Palestiniens Les émissaires du Quartet (Russie, États-Unis, Union européenne, ONU) ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi les Israéliens et les Palestiniens à reprendre les discussions.

La construction d’une nouvelle colonie israélienne à Nof Zion, le 16 février 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) AFP

Dans leur première réunion depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, les émissaires du Quartet pour le Proche-Orient ont appelé dans la nuit de mardi à mercredi à la reprise de «négociations significatives» entre Israël et les Palestiniens.

Les émissaires du Quartet (Russie, États-Unis, Union européenne, ONU) ont tenu mardi, jour des élections législatives israéliennes, une rencontre virtuelle pour discuter «le retour à des négociations significatives menant à la solution à deux États», une Palestine indépendante aux côtés d’Israël, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Les membres du Quartet ont aussi appelé Palestiniens et Israéliens à «éviter toute action unilatérale qui pourrait compliquer la mise en œuvre de cette solution à deux États», poursuit le communiqué en référence notamment à l’essor des colonies israéliennes et aux velléités d’annexion de pans de la Cisjordanie par Israël.

Colonisation

L’armée israélienne occupe depuis 1967 la Cisjordanie et Jérusalem Est, où vivent aujourd’hui environ 3,1 millions de Palestiniens et plus de 675’000 Israéliens dans des colonies jugées illégales par le droit international.

La colonisation israélienne s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion du Premier ministre Netanyahu et avec l’assentiment de son allié à Washington, Donald Trump, dont l’administration avait aussi plaidé pour l’annexion de pans de la Cisjordanie par l’État hébreu.

Mais le nouveau président américain Joe Biden s’est montré critique à l’encontre des colonies et s’est engagé à intensifier les efforts en vue de la création d’un État palestinien. Si le Quartet a plaidé mardi soir pour la reprise de pourparlers de paix israélo-palestiniens, depuis des années au point mort, il n’a toutefois pas évoqué les modalités pour convaincre les parties de s’y joindre.

