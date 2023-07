Été à Genève – Le quai Wilson se pare de chaises longues Près de 45 transats viennent étoffer le nouveau lieu de baignade sur la rive droite. La Ville espère en faire un incontournable de l’été. Emilien Ghidoni

Les transats offrent une vue imprenable sur la rade. LAURENT GUIRAUD

La rive droite de la Rade ressemble de plus en plus à un vrai lieu de baignade. En mai, la Ville de Genève avait déjà ouvert un espace de nage le long de la promenade du quai Wilson. Désormais, les baigneurs peuvent se prélasser après leurs longueurs. Les autorités viennent d’installer 45 chaises longues sur la pelouse attenante, qui accueillait auparavant les forains. Elles seront mises à la disposition du public de midi à 20 h.

«À terme, notre souhait est de créer un vrai espace de baignade, expose Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports (DSSP). Dans un premier temps, ces transats visent à rendre le lieu un peu plus convivial. Un tripoteur est aussi présent sur les lieux, il fait office de buvette mobile.» L’ensemble de l’opération, qui dure jusqu’au 20 août, coûte 10’000 francs à la Ville.

Lorsque l’on est dans l’eau, un muret masque la terre ferme et les transats. N’est-ce pas risqué de laisser ses affaires sans surveillance le temps d’un plongeon? Après tout, le lieu est très passant… «Comme dans tous les lieux de baignade publics, il faut faire attention, estime le chargé de communication. Il n’est pas possible d’y installer des casiers comme dans des piscines. Par contre, les groupes de baigneurs peuvent se relayer pour surveiller les affaires pendant que les autres se baignent.»

Plus globalement, le DSSP s’estime satisfait de la fréquentation du lieu. «Pour un aménagement aussi léger et récent, c’est assez utilisé. Plus on va baliser, plus ce sera fréquenté. L’accès à l’eau est fondamental et les quais servent précisément à cela!» conclut Cédric Waelti.

Riverains conquis

Sur place, quelques riverains se prélassent sur les fameuses installations. «D’habitude il y a plus de monde, confie Sayed. D’autant que le coin est juste splendide avec la vue sur les montagnes!» Le jeune homme de 20 ans dispose, range et surveille les chaises longues toute la journée. Un job d’été, trouvé grâce à la Boîte à boulots.

«C’est génial cet endroit! Pour une fois qu’il y a des choses gratuites en Suisse…» se réjouit Chloé, allongée non loin de là. La trentenaire a vécu une partie de sa vie à Montreux, où le bord du lac est bien plus vivant et animé qu’ici, selon elle. «Si la Ville a décidé d’investir le lieu, c’est une très bonne chose», sourit-elle.

La jeune Tania ne le voit pas de cet œil-là. Habitante de Cointrin, elle estime que ce lieu devrait rester peu fréquenté. «C’est très bien de mettre des chaises longues. Mais si on commence à installer trop de choses ici, ça va devenir aussi bondé que la plage des Eaux-Vives», regrette-t-elle. Son amie soupire: «Mais non tu ne comprends pas! Plus on aura de petits endroits de baignade répartis autour du lac, moins il y aura de monde dans chaque endroit.» Une chose est sûre, les Genevois semblent apprécier ce petit coin entre lac et voitures.

Emilien Ghidoni est journaliste stagiaire à la Tribune de Genève depuis août 2022. Il couvre en particulier la commune de Vernier. Il est titulaire d'un Master en journalisme et d'un Bachelor en relations internationales. Plus d'infos @emilien_ghidoni

