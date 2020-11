Plein air – Le quai Turrettini réinvente la terrasse d’hiver À midi, sous le soleil, ceux qui échappent au télétravail déjeunent en présentiel au bord du Rhône. Thierry Mertenat

Quai Turrettini, mercredi à l’heure de la pause de midi. Une estrade de plats à l’emporter. LAURENT GUIRAUD

C’est l’insolite du jour mais il restera sans lendemain. Pour ce jeudi, la météo annonce 90% de pluie du matin au soir. Le gendarme reprend sa place dans le ciel, avant de faire évacuer à grande eau ces espaces publics qui se repeuplent dès que les températures remontent.

Donc mercredi, à la mi-journée, on a vu le quai Turrettini se transformer à vue, dès la fin de la matinée, en estrade de fête populaire. Combien? Près de 200 personnes assises sur cette terrasse improvisée qui va de Bel-Air aux arches du pont de la Coulouvrenière. Assurément, deux heures durant, la plus grande table cantine de la ville. Sa longueur généreuse et ses grandes marches sur trois niveaux permettent le respect des distances physiques.