Trafic à Genève – Le quai du Seujet sera fermé jusqu’à mi-octobre Les véhicules motorisés ne pourront plus circuler entre le pont de Sous-Terre et la rue des Trois-Blanchisseuses dès juillet. En cause: des travaux d’étanchéité du parking souterrain. Aurélie Toninato

Cycles et piétons pourront continuer d’emprunter le tronçon. DR

Le quai du Seujet sera fermé à la circulation motorisée et aux livraisons entre le pont de Sous-Terre et la rue des Trois-Blanchisseuses, et ce dès le 3 juillet et jusqu’à mi-octobre, annonce la Ville de Genève. En cause: des travaux effectués par la Société Parking du Seujet SA pour refaire l’étanchéité du parking souterrain, situé sous la chaussée du quai.

La Ville interviendra également, dans un deuxième temps, pour mettre en place un nouveau revêtement phonoabsorbant. En parallèle, le carrefour devant l’école sera également réaménagé d'ici à la rentrée scolaire, les trottoirs seront élargis et les passages piétons déplacés, pour améliorer la sécurité des écoliers.

Piétons et cycles autorisés

Le trafic sera dévié dans les deux sens de circulation (voir le plan des déviations ci-dessous). Des solutions ont pu être trouvées pour proposer des alternatives aux commerces et entreprises nécessitant des livraisons, indique la Ville. «Les accès à pied aux bâtiments et commerces seront, eux, garantis en tout temps. Les trottoirs resteront ouverts pour les piétons et la circulation des cycles sera conservée mais déplacée sur la partie haute de la promenade.»

La rue des Trois-Blanchisseuses et le quai Turrettini seront mis en sens unique, en direction de la rue

du Temple. L’accès au parking du Seujet sera maintenu. Depuis le pont de Sous-Terre, il sera possible d’entrer et de sortir du parking. Enfin, du côté de la rue des Trois-Blanchisseuses, seule la sortie sera autorisée.

