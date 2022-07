Insolite végétalisé – Le quai des Bergues se rêve en corso fleuri pour piétons Les bacs géants prennent de la hauteur. Grâce à la douzaine de lilas des Indes plantés à l’initiative du département dirigé par Frédérique Perler. Thierry Mertenat

Des lilas et des piétons. Ils vont bien ensemble. Le quai des Bergues poursuit sa mue estivale. MAGALI GIRARDIN

Un jardinier en cache un autre. Et ce n’est pas forcément celui que l’on croit. On pensait saluer le travail d’embellissement du Service des espaces verts (SEVE) et ce dernier n’a rien à voir dans cette histoire locale dont chaque nouveau chapitre est un plaisir à partager.

Il est vrai que nos mains vertes municipales sont plutôt «parcs et promenades» dans leur mission d’entretien. Le tout minéralisé les concerne moins. Donc, on reprend la chronique de la Rive droite, avant de corriger ce qui doit l’être.

Petit miracle diurne sur le premier quai entièrement piétonnisé de Genève. Une rangée d’arbres est apparue récemment entre les pavés brûlants des Bergues. Elle se voit de loin en arrivant du carrefour du Mont-Blanc comme de Bel-Air et de Saint-Gervais. Elle s’admire de près, sans retirer ses lunettes de soleil. L’arbre n’est pas un parasol, mais un lilas des Indes «Braise d’été Indybra».

De la fine dentelle

Un Lagerstroemia si l’on préfère, repérable à ses petites fleurs aux bords ondulés d’un rouge rose vif. De la fine dentelle, légère et vaporeuse dans la bise qui anime cette plantation réjouissante. Elle met de la couleur sur le pavé, elle donne à voir des troncs multiples avec de belles écorces.

Ce développement en cépée exige de l’accompagnement. Il n’est pas le fait du SEVE. On lui avait attribué à tort la réussite indiscutable de cette intervention, cet art du haubanage à portée de promeneur, ce tuteurage raffiné jusque dans ses moindres détails, de l’avis des spécialistes qui commentent à leur manière l’apparition de cette prometteuse végétalisation en hauteur.

Le commentaire qui fait foi vient de la déléguée à l’information et à la communication du Service de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité (AGCM), Marina Trayser. C’est un peu long à écrire mais ça en vaut la peine.

Prévu pour durer

Citation complète du courriel officiel: «Cette plante a été choisie car elle répondait le mieux aux contraintes du site, tout en ayant le rendu esthétique souhaité (verticalité, production d’ombre, présence de fleurs). Les lilas ont été conseillés et fournis par la Pépinière genevoise à Bernex et c’est l’entreprise Setex qui a livré et mis en place les végétaux dans les bacs.»

Quant à l’arrosage, «il a été confié à des jeunes de la Boîte à boulots durant tout l’été, sachant qu’ils interviennent déjà pour s’occuper des parasols et des chaises matin et soir. À ce jour, il n’est pas prévu d’enlever les lilas après la période estivale.»

À toutes fins utiles, on ajoutera: «Il va sans dire que les entreprises citées ont été mandatées par le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité.» C’est Madame Perler qui régale, c’est Monsieur Gomez qui, comme nous, apprécie. Dont acte.

Jusqu’ici, les grands bacs hébergeurs manquaient pour le moins de relief. De la prairie appenzelloise. Cette plantation généreuse encourage dans son alignement, strict mais pas trop, la marche. Le piéton est de plus en plus chez lui sur le quai des Bergues.

