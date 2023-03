Mobilité à Genève – Le quai des Bergues est réservé aux piétons pour de bon Après la mise à l’enquête publique et le délai d’opposition, l’arrêté de circulation est maintenant en force. La Ville de Genève a lancé un mandat pour étudier l’amélioration de la déviation cyclable. Rachad Armanios

L’arrêté rendant le quai des Bergues piéton est en force. Les voitures mais aussi les vélos y sont interdits de circulation. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Fini le provisoire. Le quai des Bergues est piéton pour de bon. Faute d’oppositions à l’issue du délai de recours, l’arrêté de circulation est désormais en force. Le quai, sur son tronçon compris entre la place de Saint-Gervais et l’intersection entre la place des Bergues et la rue Arnold-Winkelried, est décrété zone piétonne sans circulation ni stationnement, confirme Anaïs Balabazan, déléguée à la communication du Département municipal de l’aménagement, des constructions et de la mobilité.