Pandémie et prévention – Le QR code pour éviter la troisième vague Dans le futur, les petits logos à scanner devront être généralisés dans les restaurants, fitness, arènes sportives et discothèques pour éviter que le virus ne se transmette avec les stylos utilisés pour noter les coordonnées des gens. Nicolas Pinguely

Le café du Grütli à Lausanne utilise l’application SocialPass pour tracer le coronavirus à l’aide d’un code QR mis à disposition par GastroVaud. 24heures/Odile Meylan

La scène se passe en Espagne, l’été dernier. Le coronavirus n’a pas effrayé ces touristes qui débarquent au restaurant. Ils sont surpris: pas de cartes des mets à l’horizon, juste un QR code à scanner avec son smartphone. Les ados du groupe se lancent. La liste des plats apparaît alors sur le petit écran.

Aucun contact physique n’a été nécessaire. La carte des tapas et autres mojitos s’est numérisée, elle ne passe plus de main en main. Le coronavirus ne doit pas se propager. Le QR code va aider pour cela.

S’il a été inventé voilà plus de vingt ans, le QR code n’avait jamais réussi à trouver sa place en Europe et aux États-Unis. La généralisation des smartphones et la pandémie lui donnent aujourd’hui une seconde jeunesse. «C’est une interface simple et géniale entre l’homme et la machine, explique Diego Carrillo, associé chez Datago , consultant en protection de données. Son utilisation permet d’accéder facilement à des services ou à de la donnée en le scannant avec un simple smartphone.»