Sortie en famille à Genève – Le pygargue et le fuligule nyroca vous invitent chez eux L’un est un aigle, l’autre un canard. Observez-les, ainsi que de nombreuses autres espèces à plumes, à l’occasion de la Journée internationale des zones humides, le 5 février. Xavier Lafargue

Le pygargue à queue blanche est de retour dans nos contrées, grâce à un programme de conservation de cette espèce spectaculaire. LUCIEN FORTUNATI

La Convention de Ramsar, ça vous parle? Ce traité intergouvernemental a plus de cinquante ans. Ratifié aujourd’hui par 172 États, dont la Suisse, il vise à protéger les zones humides. La rade et le Rhône genevois figurent parmi ces 2471 sites recensés à travers le monde. Et ce dimanche 5 février, ils seront à la fête. Ou plutôt, leurs occupants à plumes…