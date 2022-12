La plaine de l’Aire en 2010. TDG

Confignon, 28 novembre

Pour paraphraser Anne Roumanoff, ainsi pourrait commencer ma lettre: «On ne nous dit pas tout»! Pendant ces cinq ans de silence (2017-2022), l’État a concocté ce qu’il sait faire de mieux, «l’entassement» au quartier des Cherpines, avec une densité proche de l’overdose.

La pandémie a eu du bon pour ce dernier, puisque pendant tout ce temps, le magistrat a peaufiné son projet pour le meilleur et pour le pire. Représenté sur des affiches et dépliants le vantant et l’encensant, ce quartier dit durable pour 10'000 habitants (2500 à Rollier et 7500 à Confignon) montre des arbres déjà adultes aussi hauts que les immeubles et de la verdure en veux-tu en voilà.

Les habitants constatent néanmoins que, pour faire accepter leur projet, le langage utilisé dans ces brochures ressemble étrangement au leur; du bout des lèvres, le magistrat a pourtant accepté d’agrandir l’école primaire qu’il avait auparavant rétrécie, mais a oublié le cycle d’orientation.

Il n’est pas possible d’entrer dans les détails ici, mais entre Clochemerle et mégalomanie, les enjeux de ce nouveau quartier sont multiples: financiers, sociaux, culturels et environnementaux. Nichées dans l’écrin de la rivière l’Aire, de son vallon et de ses terres agricoles dont la renaturation aura coûté son pesant d’or, ces constructions sont un sacrilège et un irrespect total pour le précieux environnement dans lequel ce quartier s’insérera.

On ne parle pas du centre sportif pharaonique imaginé par Goliath au détriment de David, du bus urbain qui ravagera le vallon de l’Aire, de l’écoparc inutile, ni d’une architecture médiocre comme d’habitude. Les autorités nous promettent donc le paradis sur terre additionné d’un jardin d’Eden, alors qu’au mieux nous aurons le purgatoire, voire l’enfer grâce à la bétonisation et à la densité prévue.

Nous avons pu nous apercevoir tout récemment avec le quartier de Saint-Mathieu que la réalité ne rejoint pas la fiction précédemment dessinée sur papier glacé.

Margareth Robert-Tissot

