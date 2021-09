Patrimoine lémanique – Le puissant Simplon est pressé de revoir ses fans Après un an d’absence, le navire reprend du service pour la fin de saison. La pénurie de pièces de rechange a retardé sa réfection. Claude Beda

Le Simplon naviguera sur tout le pourtour du Léman ces prochains jours. VQH

Aux yeux des capitaines, c’est «le plus puissant et le plus viril» des bateaux de la flotte à vapeur Belle Époque de la CGN. Seule «La Suisse», le vaisseau amiral, est en mesure de régater avec lui. N’empêche, le Simplon a aussi souffert de la pandémie.

La pénurie de pièces de rechange a retardé sa réfection, initialement prévue de l’automne 2020 à ce printemps. Le mythique vapeur reprend donc du service après un an d’absence. Il naviguera ce week-end du Jeûne de Genève à Lausanne, via Yvoire, puis du 27 au 30 septembre de Lausanne à Chillon, via Vevey.