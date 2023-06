Ambiance à Roland-Garros – Le public français est plus indiscipliné que jamais Le tournoi parisien est marqué par une recrudescence de sifflets hostiles et de huées sauvages venus des tribunes. Stupeur chez les acteurs. Jérémy Santallo - Paris

Taylor Fritz a affronté le public parisien à la fin de sa rencontre face au Français Arthur Rinderknech lors de la première semaine de Roland-Garros. AFP

«Cette année, le public de Roland-Garros est sans doute le plus hostile qui m’ait été donné de voir dans un grand tournoi. Et pour faire pire qu’à l’US Open, il faut y aller quand même.» En salle de presse, cette journaliste, française pourtant et à la longue expérience en Grand Chelem, n’en revient toujours pas. «On a rarement vu autant de polémiques avec des spectateurs ici. C’est comme si les gens étaient tout à coup devenus intraitables.»