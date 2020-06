Aquarium-vivarium à Lausanne – Le public a fini par soutenir Aquatis L’appel aux dons du centre de l’eau douce, qui a rouvert samedi, n’avait pas tout de suite séduit. Finalement, la récolte se situe entre 30’000 et 40’000 francs. Philippe Maspoli

Lausanne, 07 novembre 2018, Bilan après une année d'exploitation du centre Aquatis. ©Florian Cella/24Heures VQH

L’aquarium-vivarium consacré aux biotopes de l’eau douce, fermé depuis le 13 mars à cause de la crise du Covid-19, devait rouvrir lundi 8 juin. L’événement a finalement eu lieu samedi 6 juin. Les décisions du Conseil fédéral ont permis au centre de l’eau douce d’inviter un peu plus tôt que prévu le public à retrouver les 10’000 poissons et la centaine de reptiles, ainsi que quelques mammifères à poil, réunis à Vennes, dans les hauts de Lausanne. «Il n’était pas possible de déplacer des ateliers qui démarreront le week-end du 13 au 14 juin. Mais nous étions prêts et nous avons profité de l’occasion pour nous lancer», déclare le nouveau directeur, Michel Ansermet.

Le spécialiste des reptiles, qui s’occupait du secteur vivarium avant de prendre la barre d’Aquatis il y a un mois, est heureux et soulagé de retrouver les visiteurs. Privé de recettes, l’aquarium-vivarium devait en effet nourrir les animaux et maintenir 2 millions de litres d’eau à une température adaptée. Le coût est estimé à 35’000 francs par semaine. La Ville de Lausanne a apporté un soutien de 240’000 francs en abandonnant des factures de location du terrain et d’énergie.

Le public appelé à l’aide

La Fondation Aquatis avait de son côté lancé un appel aux dons du public. De l’avis même du directeur, interrogé il y a un mois, cette opération n’a pas rencontré tout de suite le succès. Finalement, le montant de la collecte se situe entre 30’000 et 40’000 francs, représentant 500 dons. «Nous avons été impressionnés par cette générosité, surtout en prenant en compte que notre appel a été modestement relayé dans les médias et qu’il s’est surtout fait sur nos réseaux sociaux», relève Alexandre Prior, chargé de la communication du groupe BOAS, qui coiffe Aquatis.

Pour expliquer le démarrage difficile de cette action de sensibilisation, l’aquarium-vivarium invoque la situation provoquée par la pandémie du Covid-19. «L’incertitude de la crise et surtout les nombreux appels à la solidarité lancés en même temps (initiative de QoQa pour les commerçants, appels des institutions culturelles, appels des zoos, etc.)», selon Alexandre Prior. «L’opération a mieux fonctionné lorsque nous avons diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux, relève Michel Ansermet. Aquatis tablait sur une fréquentation annuelle de 310’000 à 330’000 visiteurs. La crise du coronavirus, en trois mois, en a fait perdre environ 80’000.