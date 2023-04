Roger Nordmann, êtes-vous en colère contre la droite?

Oui. En 2008, après le sauvetage d’UBS, les partis bourgeois avaient promis que cela n’arriverait plus. Pourtant, ils se sont contentés de faire une législation très légère. Or, aujourd’hui, il se passe la même chose. Dans les premiers jours après le sauvetage de Credit Suisse, la droite a fait de la surenchère de propositions en surfant sur la vague de l’indignation. Désormais, elle rétropédale complètement et se contente de demander des rapports. Comme elle se défile de ses responsabilités, on risque de se retrouver dans dix ans à devoir sauver une banque encore plus grosse.