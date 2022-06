Approvisionnement en gaz – Le PS réclame un plan contre les pénuries d’énergie La formation à la rose demande au Conseil fédéral de réunir les chefs des partis en prévision de l’hiver. Il estime la Suisse insuffisamment préparée. Julien Culet

Les Suisses risquent d’avoir des problèmes d’éclairage et de chauffage cet hiver, si la guerre en Ukraine se poursuit. KEYSTONE

Quelles mesures doivent être prises en Suisse pour éviter une pénurie d’énergie cet hiver à cause de la guerre en Ukraine? Le Conseil fédéral n’y a pas encore répondu et cela inquiète le Parti socialiste (PS). Dans une lettre ouverte envoyée au président de la Confédération Guy Parmelin, le PS réclame la tenue d’entretiens de Watteville extraordinaires. Il souhaite ainsi qu’une réunion des chefs des partis et du gouvernement soit organisée avant les vacances. «Nous en avons mené plusieurs fois pendant la pandémie. C’est un bon format, estime le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD). Et tous les partis ont les mêmes préoccupations sur ce sujet.»