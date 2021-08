Ville de Genève – Le PS et les Verts veulent éviter l’affrontement programmé sur le budget Le projet de budget, déficitaire, sera dévoilé le 1er septembre. Les alliés de la gauche cherchent un terrain d’entente qui minimise les coupes, tout en entamant le retour vers l’équilibre. Théo Allegrezza

Le Conseil municipal de la Ville de Genève siège dans les locaux de l’Organisation météorologique mondiale, près du Jardin botanique. TA

On les avait quittés, au début de l’été, un peu fâchés. La votation sur la Cité de la musique – soutenue par le PS, combattue par les Verts – avait laissé apparaître des tensions chez les alliés de gauche, qui détiennent depuis un an la quasi-majorité au Conseil municipal de la Ville. Le 1er septembre, l’Exécutif dévoilera son projet de budget pour 2022. Plombé par RFFA et le Covid, il sera à nouveau déficitaire. Et laissera peu de marge de manœuvre aux socialistes et aux écologistes qui, s’ils partagent des objectifs communs, n’ont pas toujours les mêmes priorités.