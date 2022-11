Ville de Genève – Le PS et EàG voulaient revoir à la hausse les subventions, les Verts disent non Le Conseil municipal a refusé de débattre d’une motion de la gauche, qui proposait d’indexer à hauteur de l’inflation les subventions versées aux associations. Théo Allegrezza

Des élus du Conseil municipal de la Ville de Genève, lors de la séance du 1er novembre 2022. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’inflation se fait ressentir à tous les niveaux: 3,5% de plus par rapport à l’an dernier. En ville de Genève, le projet de budget 2023 prévoit ainsi une indexation des salaires du personnel de 2%. Pour le Parti socialiste et Ensemble à Gauche (EàG), les associations ne doivent pas être laissées pour compte. Dans une motion, ils demandent que les subventions dans le domaine culturel, sportif et social, soient également indexées.