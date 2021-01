Politique genevoise – Le PS en veut aux freins aux dépenses Le parti demande la levée des freins au déficit et endettement pour deux ans. Nathalie Fontanet fait une contreproposition. Marc Bretton

Pour Romain de Sainte Marie, les freins aux dépenses limitent l’action de l’État pour aider les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Enrico Gastaldello

La bataille du budget cantonal 2022 débute avec un coup de semonce de la gauche. Alors que le Grand Conseil adoptait, fin 2020, un budget largement déficitaire assorti d’un engagement des partis de discuter la situation financière cette année, le PS sort du bois. Il dépose un projet de loi visant à suspendre temporairement les freins au déficit et à l’endettement.

Pour le député Romain de Sainte Marie, membre de la commission fiscale, c’est évident: «La crise économique et sociale est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les mesures sanitaires touchent de plein fouet l’économie et le marché du travail.» Bref, l’État doit agir. Mais deux instruments légaux limitent son action: le frein au déficit et le frein à l’endettement. Le premier impose au canton de présenter des mesures de redressement après trois comptes déficitaires, soit en 2022. Le second durcit les conditions pour voter les investissements si la dette dépasse 13,3, puis 14,5 milliards, ce qui pourrait intervenir dès 2023. Le député propose donc de les suspendre deux ans et de laisser filer la dette.