Devant la Chambre d’appel et de révision – Le promoteur et ses mandataires contre-attaquent en justice En appel, cinq hommes plaident l’acquittement et demandent des dédommagements. Luca Di Stefano

En première instance, le promoteur, son avocat de l’époque, l’architecte, le patron de l’entreprise générale et l’ingénieur (absent du dessin) ont tous été condamnés par le Tribunal correctionnel. Patrick Tondeux (archives)

Condamnés en juin, le promoteur empêtré dans une débâcle immobilière, son avocat de l’époque, son architecte et l’administrateur d’une entreprise générale en faillite contre-attaquent. Lundi, ils ont réclamé à la justice un total de plus de 300’000 francs au titre de tort moral et pour leurs frais d’avocats. Les cinq hommes (un ingénieur travaillant pour le promoteur fait maintenant partie de la procédure) ont plaidé leur acquittement devant la Chambre pénale d’appel et de révision, qui va les entendre durant toute la semaine.

Prologue du mégaprocès prévu cet automne, ce volet de l’affaire met en scène un promoteur furieux. En 2010, il apprend que la famille avec laquelle il a conclu un contrat renonce à la vente de son terrain car elle se sent trahie par cet homme. Ce dernier s’empresse alors de contacter ses mandataires. «Tu factures à plein pot», leur dit-il, avec l’objectif de présenter ces factures devant la justice civile en vue d’obtenir un dédommagement. Ce qui se réalisera, avant que le Ministère public ne découvre les factures litigieuses.