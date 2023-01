Transports dans le Grand Genève – Le prolongement du tram 17 va commencer à Annemasse Les travaux, cofinancés par la Suisse et la France, démarrent l’été prochain. D’ici à 2025, le tram 17 ira jusqu’au quartier du Perrier. Antoine Grosjean

Depuis l’actuel terminus du parc de Montessuit, trois nouvelles stations seront créées jusqu’à l’entrée du quartier du Perrier. STEEVE IUNCKER GOMEZ

En plus d’une ligne très prisée pour jouer à saute-frontière, le tram 17 est aussi devenu un mode de transport apprécié pour circuler à l’intérieur de l’agglomération annemassienne. Et ce sera encore plus le cas dans deux ans, puisqu’il va être prolongé jusqu’à l’entrée du quartier du Perrier, soit trois arrêts supplémentaires depuis le terminus actuel, au parc de Montessuit.