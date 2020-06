Suisse – Le projet Svizra27 lance un concours d'idées L’exposition nationale prévue dans le nord-ouest du pays en 20247 tient sa course à la meilleure idée. Dans le jury, l’ancienne cheffe du DETEC, Doris Leuthard.

Svizra27 a lancé lundi un concours d'idées pour l'exposition nationale de 2027 dans le nord-ouest de la Suisse. Le jury est présidé par l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard, l'architecte Pierre de Meuron et le professeur de l'Université de Bâle Manuel Herz.

Les idées peuvent être soumises dès maintenant et jusqu'au 2 octobre. Après trois phases de sélection, le projet gagnant sera choisi à l'automne 2021, ont indiqué les organisateurs du projet Svizra27 lundi à Riburg (AG).

Les membres du jury ont été sélectionnés. La présidence est assurée par Doris Leuthard, Pierre de Meuron et Manuel Herz. Parmi les membres du jury figurent le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard, le président de l'Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard et le psychiatre et explorateur Bertrand Piccard.

En font aussi notamment partie la conseillère aux Etats de Bâle-Ville Eva Herzog, le directeur de la Fondation Beyeler Sam Keller, la directrice des Journées de Soleure Anita Hugi, la co-présidente du Conseil suisse des activités de jeunesse Olivia Klein, le futurologue Stephan Sigrist, les deux conseillères nationales de Bâle-Campagne Daniela Schneeberger et Elisabeth Schneider-Schneiter et le conseiller aux Etats argovien Thierry Burkart.

( ATS/NXP )