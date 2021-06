Privatisation du service public - «Le projet de privatiser PostFinance n’est pas susceptible de trouver une majorité»

Le Conseil fédéral veut privatiser PostFinance. À l’avenir, le gouvernement souhaite que le bras financier de La Poste, qui en est une filiale à 100%, puisse octroyer crédits et hypothèques, ce qui lui est interdit aujourd’hui. Le parlement devra se prononcer. La bataille s’annonce rude tant les oppositions sont nombreuses. Le point avec Olivier Feller, conseiller national du Parti libéral-radical (PLR).

Le projet du Conseil fédéral arrivera-t-il à trouver une majorité au parlement?

Non. Le projet n’est pas susceptible de trouver une majorité au vu de l’accumulation des oppositions. À mon avis, il sera retourné à l’expéditeur pour qu’il révise sa copie, voire purement et simplement rejeté. Pour qu’une telle réforme puisse passer la rampe, il faudrait qu’il y ait un minimum d’objectifs convergents entre la gauche et la droite, ce qui n’est pas le cas ici. Les oppositions sont par ailleurs souvent enchevêtrées, tant à droite qu’à gauche. Personnellement, je suis libéral tout en étant sensible au financement du service public.