Moi, c’est Jérôme Tossavi. Je suis dramaturge et romancier béninois. Je suis à Genève dans le cadre du projet GenevAfrica (genevafrica.ch) porté par Max Lobé, écrivain suisse d’origine camerounaise. Je suis touché par la beauté de la ville. Genève est remplie de poésie comme Ouidah d’où je viens. Je suis ravi de rencontrer les gens d’ici et de partager des moments sympas à leur côté. Je découvre également un riche patrimoine touristique qui rapproche davantage Genève de plusieurs villes du Bénin. Ce voyage est une vraie immersion. Je suis comme partagé entre curiosité et grâce au projet GenevAfrica. Chaque jour, ce pays m’apporte la chaleur et la poésie dont me parlait ma correspondante Marion Emonot avec qui j’ai échangé des lettres durant cinq mois.

En effet, l’objectif de GenevAfrica, c’est de créer un lien fort entre les auteurs suisses et ceux de l’Afrique francophone. En 2020, le projet a favorisé la rencontre entre deux auteures suissesses avec deux écrivains congolais. Cette année, c’est la ville de Ouidah, une ville côtière du Bénin, qui est à l’honneur. Durant cinq mois, mon compatriote béninois Djamile Mama Gao et moi avions échangé des lettres avec les écrivains suisses Fabian Menor et Marion Emonot. Nos lettres ont porté chacune les marques et sonorités de nos pays et continents respectifs. Nous voici actuellement donc à la croisée des chemins.

Les deux binômes (Fabian Menor – Djamile Mama Gao et Marion Emonot et Jérôme Tossavi) se rencontrent à Genève après l’étape deOuidah où le Bénin recevait les auteurs suisses. Dommage, à cause d’un imprévu,

Marion Emonot n’avait pas pu effectuer le voyage sur Ouidah. Son compatriote Fabian Menor a fait une immersion dans la culture béninoise à travers la fête du vodoun qui se tient tous les 10 janvier de chaque année. Je pense que je repartirai au Bénin avec de beaux souvenirs de Genève qui nous a accueillis en plus avec un soleil semblable à celui de Cotonou. Il fait beau et je me sens comme à la maison. D’ailleurs le Bénin et la Suisse ont leurs fêtes nationales le même jour. N’est-ce pas un signe qui unit les deux peuples?

Jérôme Tossavi Afficher plus Écrivain béninois présent aux rencontres GenevAfrica. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.