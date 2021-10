Lettre du jour – Le projet d’occuper l’inoccupé Opinion Courrier des lecteurs

MAGALI GIRARDIN

Collonge-Bellerive, 10 octobre

Des articles parus récemment dans la presse genevoise rappellent la problématique sensible des sans-abri, et l’absence de concertation politique réelle pour trouver des stratégies afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Un lieu, espace de repos et de stabilisation, leur offrirait une chance de reconstruction dans la dignité.

Et si cette situation n’était pas seulement, comme souvent, une question pécuniaire?

Des propositions constructives ont été formulées pour pallier ce manque systémique de logements pour les personnes touchées par la précarité, dans l’esprit de la tradition humaniste de Genève.

En effet, face à la multitude de locaux commerciaux et administratifs inoccupés à Genève, nous sommes un groupe de citoyennes et de citoyens touchés par cette problématique, qui proposons d’utiliser ces surfaces existantes en y aménageant des modules d’habitation en bois.

Il s’agit de l’association Occuper l’inoccupé, qui a été créée le printemps dernier à Genève. Cette proposition s’apparente à celle des logements à l’hôtel, mais dont, à moyen terme, le financement est plus coûteux et la pérennité loin d’être assurée.

Nous lançons donc un appel pressant aux propriétaires d’immeubles conscients de cet enjeu. Nous leur demandons qu’ils mettent à disposition de l’association un local vide, afin que des modules d’habitation puissent y être créés. Ces locaux seront restitués en leur état initial en cas de location.

En favorisant l’émergence de ces structures d’urgence, ces propriétaires deviendraient alors acteurs à part entière en participant à un projet de société solidaire, et en bénéficiant ainsi d’une image positive indéniable.

Qui serait disposé et intéressé à relever le défi?

Renaud Dupuis,

président de l’association Occuper l’inoccupé

