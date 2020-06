Suisse – Le projet de loi contre le terrorisme sous le feu des critiques Une coalition d’ONG appelle la Confédération à respecter les droits humains dans l’élaboration de la loi contre le terrorisme.

Les organisations de défense des droits humains mettent en garde contre les lois antiterroristes dont le Conseil national va débattre la semaine prochaine. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont déjà fait part de leurs critiques à l'égard du projet de loi du Conseil fédéral contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme ne peut faire fi des droits humains, avance vendredi la Plateforme des ONG suisses pour les droits humains, qui réunit plus de 80 organisations non gouvernementales. En passant outre, la Suisse s’attirerait des condamnations de ses partenaires internationaux et y perdrait sa réputation, selon elle.

«Terroriste potentiel»

En mai dernier, le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme avait adressé une lettre au Conseil fédéral. Dans leur forme actuelle, les mesures antiterroristes envisagées ne sont ni compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme ni avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, estime-t-il.

Précédemment à la mi-mai, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe avait déjà critiqué le projet de loi dans une lettre adressée à la commission parlementaire de la politique de sécurité du Conseil national. Dunja Mijatovic considère que les mesures administratives prévues en dehors de la procédure pénale à l'encontre d'un «terroriste potentiel» n'offrent pas assez de garanties juridiques.

L'assignation d'une personne à un périmètre déterminé revient à une privation de liberté au sens de la convention européenne des droits de l'homme, rappelle-t-elle.

