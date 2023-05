Grand-Saconnex – Le projet de la place Carantec retente sa chance Le plan localisé de quartier de ce grand réaménagement avait suscité des oppositions, avant d’être remanié. Une deuxième procédure d’opposition s’ouvrira en juin. Aurélie Toninato

Vue de la place Carantec avant/après. En rouge, la maison des médecins, qui sera conservée. CORENTIN BONVALLAT/GROUP8

La place Carantec, au Grand-Saconnex, porte bien mal son nom. C’est en réalité essentiellement un grand parking, ceint un déferlement de voitures. La Commune et le Canton veulent profiter de la requalification de la route des Nations et de l’arrivée du tram – qui devrait diminuer le trafic de plus d’un tiers sur la route de Ferney – pour réaménager en profondeur le secteur. Ce projet majeur qui a suscité de fortes oppositions. Une exposition présente sa version remaniée alors qu’une deuxième procédure d’opposition s’ouvrira en juin.