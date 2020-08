Lausanne – Le projet de construction de Malley-Gare se concrétise Dès mercredi, le projet de construction de Malley-Gare est mis à l’enquête publique. La population pourra s’informer jeudi soir.

Le projet de construction de Malley-Gare est mis à l’enquête publique dès mercredi et jusqu’au 18 septembre. La Fabrique de Malley

La métamorphose de la plaine de Malley franchit une nouvelle étape. Dès mercredi, le projet de construction de Malley-Gare est mis à l’enquête publique. Une soirée d’information à la population est prévue jeudi soir.

Le projet mis à l’enquête est un véritable morceau de ville: il comprend cinq bâtiments, dont deux tours, permettant d’accueillir à l’horizon 2024 500 habitants et 1500 emplois, rappellent les CFF, propriétaires des parcelles concernées, et les communes de Prilly et Renens mardi dans un communiqué.

Deux places publiques majeures seront réalisées simultanément. Ces espaces extérieurs ont fait l’objet d’une consultation publique en octobre 2019. La durabilité de ce nouveau quartier est notamment assurée via la certification «Site 2000 watts».

Information et consultation

Une soirée d’information à la population à Cinétoile Malley présentera le projet immobilier des CFF «Central Malley» mis à l’enquête. Il est recommandé de s’inscrire, seules 150 places étant disponibles.

Les dossiers d’enquête sont consultables aux services de l’urbanisme de Prilly et de Renens. La Fabrique de Malley, structure intercommunale mise en place pour accompagner la transformation du secteur, assure également une permanence jusqu’au 18 septembre pour répondre aux questions de la population. Une maquette du quartier y est exposée avec les projets dans leur contexte.

Controversé, puis accepté

Les CFF poursuivent ainsi la mutation du secteur de Malley, initiée en 2012 avec la halte du RER vaudois Prilly-Malley, puis poursuivie avec l’ouverture partielle de la Vaudoise Aréna en 2019. Le développement urbanistique ambitieux voulu par Prilly et Renens pour ce site stratégique a lui été formalisé par le schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) et le plan d’affectation Malley-Gare.

Ce dernier est entré en vigueur en 2017, suite à l’issue favorable du référendum communal à son sujet. Le PPA avait auparavant été fortement contesté en raison des deux tours prévues.

Le projet Malley-Gare a pour but de réaliser, en adéquation avec les PPA Viaduc entré en force en juillet 2019 et de Malley-Gazomètre,- pas encore mis à l’enquête publique, un quartier urbain mixte de forte densité.

ATS/NXP