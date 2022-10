Grosse colère dans le canton de Genève – Le projet de budget de Meyrin irrite tous les élus La hausse de l’impôt communal et le gel de certaines annuités, proposés par l’Exécutif, sont jugés inacceptables. Xavier Lafargue

Ambiance orageuse, ce mardi 11 octobre à la Ferme de la Golette, où ont lieu les séances du Conseil municipal de Meyrin. XAVIER LAFARGUE

Comment en est-on arrivé là? Les conseillers municipaux meyrinois aimeraient le comprendre. Mardi soir, ils ont fustigé le projet de budget 2023 présenté par leur Exécutif. Et ce, tous partis confondus et pour les mêmes raisons. Une première! Objets de leur colère, l’augmentation des impôts communaux – le taux des centimes additionnels passerait de 44 à 46 –, la suppression des annuités pour une partie des employés municipaux et des coupes linéaires dans certaines subventions.