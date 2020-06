Ouest lausannois – Le projet autoroutier reporte ses délais Annoncé pour 2022, le vaste chantier visant à résorber le goulet de Crissier attendra un an de plus que prévu, vu la complexité des oppositions. Chloé Banerjee-Din

Une réflexion est en cours pour alléger le projet de jonction autoroutière à Chavannes. Ses conclusions sont annoncées pour fin 2020. OFROU

Le projet de travaux sur le réseau autoroutier de l’Ouest lausannois voit son calendrier décalé de plus d’un an. Dans un communiqué commun diffusé vendredi, la Commune de Chavannes-près-Renens, le Canton, la Confédération et le SDOL (bureau Stratégie et développement dans l’Ouest lausannois) annoncent que le délai pour traiter les quelque 236 oppositions au projet a été reporté au 30 novembre 2021. Il était initialement fixé à la fin de ce mois. Le début des travaux était annoncé pour 2022. «Les oppositions sont à la fois nombreuses et complexes. Nous avons besoin de plus de temps pour les traiter correctement», indique Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Office fédéral des routes (OFROU), non sans préciser que le délai ne pourra pas être prolongé davantage.

Le communiqué indique également que ses quatre signataires travaillent actuellement à faire évoluer le projet de jonction autoroutière à Chavannes-près-Renens et devraient rendre leurs conclusions d’ici à la fin de l’année. Se joignant à d’autres résistances locales, la Commune avait elle-même fait opposition au projet de la Confédération, estimant trop lourde l’infrastructure prévue. Les réflexions portent ainsi essentiellement sur la limitation des emprises, l’intégration du projet dans le paysage et la mobilité douce. La réduction à 80 km/h sur l’autoroute A1 depuis la Maladière sera toutefois également parmi les options discutées, comme le confirment tant les services du Canton que l’OFROU. Incidemment, le Conseil communal de Chavannes a validé jeudi soir un vaste plan de réduction de la vitesse sur son réseau routier. Une stratégie qui comprend le passage de 100 à 80 km/h sur l’A1, qui traverse la commune.