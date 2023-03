Canton de Genève – Le programme du 8 mars: où réfléchir et se rassembler À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les conférences, tables rondes et soirées s’ajoutent à la traditionnelle manifestation. Tour d’horizon. Alice Randegger

La manifestation du 8 mars est pensée comme une répétition générale pour la Grève féministe du 14 juin (ici, celle de 2020). PIERRE ALBOUY

La Journée internationale des droits des femmes est traditionnellement marquée par une manifestation. Organisée par le collectif genevois de la Grève féministe et les commissions féministes de plusieurs syndicats, le rendez-vous, cette année, est à 17 h, à la rue du Mont-Blanc. Après des prises de parole, le cortège se mettra en marche à 17 h 30 et arrivera à Plainpalais vers 18 h 45. Il se clôturera sur la plaine par la «mise à feu du patriarcat».

Les revendications des organisatrices sont organisées cette année en trois thèmes. Premièrement, il s’agit de soutenir les femmes en Iran, en Afghanistan et au Pérou. En deuxième lieu, d’épingler deux initiatives de l’UDC qui veulent réduire l’accès à l’avortement. Troisièmement, la manifestation est l’occasion de se préparer à la grève nationale et féministe du 14 juin.

Spectacles

La soirée «Standupeuses», du Caustic Comedy Club à Carouge, met tous les mois à l’honneur les femmes humoristes; le plateau est composé de Vanessa Lépine, Julie Conti, Nina Cachelin et d’une guest de Paris, Elena. Il y a deux représentations ce mercredi: la première à 19 h 30 (complète), la seconde à 21 h. Lancé il y a trois ans, ce concept permet aux standupeuses de monter sur scène mais aussi de changer le regard porté sur l’humour féminin par le public et le milieu de l’humour.

La représentation de «Propre en Ordre, ou l’histoire du suffrage féminin en Suisse», pièce de théâtre jouée à la Traverse jusqu’au 12 mars, sera suivie ce mercredi d’une table ronde sur le droit de vote des femmes. Patricia Schulz, notamment membre du Comité de l’ONU sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Bernadette Gaspoz, chargée de l’égalité au secondaire II au sein du DIP, et Helena Verissimo de Freitas, membre d’Unia et du PS, échangeront avec les trois comédiennes de la Compagnie Saudade.

«Femmes parallèles» est également une pièce de théâtre, jouée elle à la Julienne, également jusqu’au 12 mars. Quatrième volet d’un cycle sur la gent féminine, le spectacle questionne l’identité, les marges et les normes, le tout en musique inspirée du folklore des Balkans.

Table ronde

Du côté de l’Université, le «Café de l’Égalité 2023» a pour sujet «Stop au harcèlement». Au programme, dès 17 h 30, trois conférences successives à propos de la prise en charge des violences sexuelles dans la chaîne pénale à Genève, la notion de consentement et le harcèlement en entreprises. S’ensuivra un débat qui regroupera différents représentants des HUG, de l’UNIGE et du corps médical.

Le FIFDH organise une projection gratuite à la salle de Confignon. «Laurence Deonna LIBRE!» met en lumière cette Genevoise qui a reçu le prix UNESCO de l’éducation pour la paix en 1987. Le film sera suivi d’une discussion sur la réalité des femmes au cœur des zones de conflits entre Laurence Deonna en personne, Thérèse Obrecht, historienne et reporter, et Maurine Mercier, reporter.

Et plus tard

Jeudi 9 mars, de 11 h à 12 h 30, la conférence «Égalité: une plus-value pour votre entreprise!» aura lieu à l’Auditorium de la FER, sur inscription. Elle est proposée par le Bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) et la Fédération des entreprises romandes Genève (FER), dans le cadre de la semaine de l’égalité en Ville de Genève.

Toujours pour la semaine de l’égalité, la Bibliothèque de la Cité accueillera à 19 h la table ronde «Que vaut le travail des femme-x-s? Les inégalités économiques au prisme du genre en Suisse». L’occasion de mieux comprendre ce dont parle la journaliste française Titiou Lecoq, longuement interviewée dans notre édition du jour, tout en replaçant son analyse dans le contexte helvétique.

Samedi 11 mars, après la projection du film turc «My Name Is Happy» au FIFDH, il sera question de féminicides. «Pourquoi les hommes tuent?» s’interrogeront Mutlu Kaya, protagoniste du long métrage, Rita Laura Segato, anthropologue argentino-brésilienne, et Christelle Taraud, historienne française et directrice du remarqué «Féminicides – Une histoire mondiale». La table ronde sera modérée par Victoire Tuaillon, la journaliste derrière les podcasts «Le Cœur sur la table» et «Les Couilles sur la table».

Un atelier Drag King, organisé par le Collectif KPDP, aura lieu au Théâtre de l’Usine de 14 h à 18 h. Le but: s’inventer un personnage et jouer avec les codes de la virilité. Sur inscription.

Alice Randegger est journaliste rattachée à la cellule numérique de Tamedia depuis 2021. Elle a auparavant couvert l'actualité culturelle genevoise pour EPIC magazine et Radio Vostok et suivi un cursus en Lettres à l'Université de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.