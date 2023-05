Événement à Genève – Le programme de la Pride 2023 se précise En plus du cortège, de nombreuses activités, conférences et animations auront lieu durant la semaine du 6 au 10 juin. Henri Neerman

Ce sera la 8 e fois que l’événement itinérant a lieu à Genève. Il s’y déroulera désormais une année sur deux (photo de l’édition 2021 du cortège). MAGALI GIRARDIN

Après avoir été absente en 2022, la Geneva Pride sera de retour du 6 au 10 juin prochain. Durant la semaine, en plus de la traditionnelle marche des fiertés qui partira du quai Wilson le samedi à 14h, la manifestation comportera de nombreux autres événements visant à visibiliser la communauté LGBT, ainsi qu’à sensibiliser à certaines problématiques qui lui sont propres.

Ainsi, du mardi 6 au jeudi 8 juin, un «café des fiertés» s’installera dans la salle communale de Plainpalais. S’y dérouleront notamment divers spectacles, ateliers et projections. Ensuite, le 9 et 10 juin, un «village des fiertés» sera mis en place dans le parc des Bastions, où éliront domicile une trentaine d’associations et où une grande scène sera installée pour accueillir divers concerts et DJ sets.

Le combat continue

Si depuis la dernière édition certains droits demandés de longue date par la communauté LGBT ont été acquis, tels que le mariage pour tous ou la facilitation du changement de sexe à l’état civil, les organisateurs estiment que le combat n’est de loin pas fini pour autant.

En effet, parmi les 50 revendications annoncées, l’accent sera cette année mis sur trois en particulier. D’abord, l’extension à la transphobie de l’article 261 bis du Code pénal condamnant l’homophobie. Ensuite, l’interdiction de tout traitement ou opération visant à altérer les caractères des personnes intersexes sans leur consentement et nécessité vitale. Finalement, l’association demande également l’interdiction au niveau fédéral des thérapies de conversion cherchant à modifier le genre ou l’orientation sexuelle.

Les organisateurs entendent aussi profiter de l’occasion pour dénoncer l’augmentation des violences à l’encontre de la communauté LGBT. «Nous avons l’impression que plus les droits de notre communauté progressent, plus les actes de violence à notre égard se décomplexent», relève Xavier Lavatelli, coprésident de l’association. «Par exemple, il y a seulement quelques jours, des drapeaux LGBT installés par la Ville de Fribourg ont été brûlés», ajoute Yolanda Martinez, secrétaire du comité.

Henri Neerman est journaliste stagiaire à la rubrique locale de la Tribune de Genève depuis décembre 2022. Il est titulaire d'un Bachelor en géographie et environnement de l'Université de Genève. Plus d'infos

